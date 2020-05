Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Bäume gefällt und Sträucher abgeschnitten.

Lippe (ots)

Unklar ist das Motiv von den Tätern, die in der Nacht von Freitag auf Samstag an verschiedenen Tatorten Bäume fällten und Sträucher abschnitten. Der Gesamtschaden liegt bei über 2.000 Euro. In der Siegfriedstraße fällten sie einen Baum. In der Danziger Straße hackten sie den Stamm eines Zierbaumes ab. Außerdem schnitten sie auf einem Grundstück an der Lageschen Straße die Spitzen zweier Gingkobäume ab und kappten eine Stammrose. Ihre Hinweise zu den Taten richten Sie bitte an die Kripo in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

