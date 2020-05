Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Zeugen für Auseinandersetzung gesucht.

Lippe (ots)

Sonntagnachmittag gerieten auf der Robert-Kronfeld-Straße die Insassen eines Autos mit einem Radfahrer aneinander. Gegen 14:15 Uhr befuhr der 63-jährige Radfahrer aus Schloß Holte die Straße in Fahrtrichtung Stukenbrocker Weg. Aufgrund des Fußgängerverkehrs fuhr er dabei mittig auf der Straße. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Bielefeld konnte deshalb nicht an dem Radfahrer vorbeifahren und hupte. Der Radler fuhr beiseite und das Auto konnte passieren. Dabei beleidigte der 63-Jährige den Autofahrer. Dieser wiederum stoppte seinen Wagen, um den Radfahrer zur Rede zu stellen. Er sowie seine 38-jährige Beifahrerin gingen auf den Radfahrer zu, der sich bedroht fühlte und die vermeintlichen Angreifer mit Tierabwehrspray besprühte. Passanten konnten die Parteien bis zum Eintreffen der Polizei voneinander trennen, so dass es zu keinen weiteren Straftaten kam. Verletzt wurde niemand. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell