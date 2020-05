Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Zigarettenautomat gesprengt.

Lippe (ots)

Unbekannte sprengten am frühen Sonntagmorgen einen an der Hauswand eines Restaurants an der Bahnhofstraße angebrachten Zigarettenautomaten. Dieser wurde dabei komplett zerstört. Zeugen hörten gegen 4:20 Uhr einen lauten Knall, der von der Tat herrühren dürfte. Wieviel Bargeld und Zigaretten die Täter erbeuten konnten, steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

