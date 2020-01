Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall mit LKW auf der B 42

Neuwied B 42 (ots)

Bei dem Verkehrsunfall von 9:52 Uhr konnte folgender Unfallhergang ermittelt werden: ein aus Richtung Bonn kommender Kasten-LKW mit Anhänger befuhr die B 42 in Fahrtrichtung Neuwied. Vor der Ortslage Feldkirchen kam der LKW dann über die Gegenspur nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betonwand. Der 61jährige LKW Fahrer blieb unverletzt, es entstand jedoch Schaden an dem LKW und der Betonwand (ca. 25.000 Euro). Der LKW und der Anhänger mußten abgeschleppt werden. Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Der Verkehr auf der B 42 mußte ca. 2 1/2 Stunden einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

