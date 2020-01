Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Verkehrsunfall mit Flucht

Herdorf (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte in der Herdorfer Luisenstraße einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. In der Zeit von Mittwoch, den 29.01.2020, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, gegen 13::40 Uhr, wurde ein grauer Pkw, VW Sportsvan, welcher am Straßenrand geparkt war beschädigt. Auf unbekannte Weise kollidierte der Unfallverursacher mit der Stoßstange vorne links und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

