Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg-Obervorschütz - Davidstern auf Kirchenwand gesprüht

Homberg (ots)

Tatzeit: 21.03.2020, 16:00 Uhr bis 22.03.2020, 13:00 Uhr

Im Zeitraum von Samstag bis Sonntag haben unbekannte Täter in der Friedensstraße durch Aufsprühen eines Davidsterns eine Kirchenwand beschädigt.

Die Täter besprühten einen DIN A 4 Hinweiszettel, der am Eingangstor zum Kirchengrundstück angebracht war mit einem Bildnis, welches einem Davidstern ähnelt. Das selbe Bildnis wurde auch auf die nördliche Kirchenwand in einer Größe von ca. 1,00 m x 1,20 m gesprüht. Hierdurch ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro entstanden.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

