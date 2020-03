Polizei Homberg

POL-HR: Schrecksbach, L 3156 - 32-jährige Fahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Homberg (ots)

Unfallzeit: 23.03.2020, 07:15 Uhr

Bei einem Alleinunfall wurde eine 32-jährige Fahrerin aus Alsfeld auf der Landesstraße 3156 zwischen Schrecksbach und Neukirchen schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die 32-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem Pkw Mitsubishi Colt auf der Landesstraße 3156 aus Richtung Schrecksbach in Richtung Neukirchen. Aus noch unbekannter Ursache kam sie mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und überschlug sich anschließend mehrfach. Hierbei wurde sie schwer verletzt und kam per Luftrettung ins Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro. Die Landesstraße war für 80 Minuten voll gesperrt.

Schulz, PHK - Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell