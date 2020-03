Polizei Homberg

POL-HR: Gilserberg: Einbruch in mobilen Hühnerstall - Täter töten und stehlen mehrere Hühner

Homberg (ots)

Gilserberg Einbruch in mobilen Hühnerstall Tatzeit: 21.03.2020, 18:30 Uhr bis 22.03.2020, 09:30 Uhr In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag brachen unbekannte Täter in einen mobilen Hühnerstall ein und töteten dort mehrere Hühner. Der angerichtete Sachschaden beträgt 300,- Euro. Die Täter begaben sich zu dem Hühnerstall, welcher in der Verlängerung der Straße "Im Entenpfuhl" stand, und brachen dort die Zugangstür des Hühnerstalls auf. Im Eingangsbereich des Stalls "schlachteten" die Täter eine unbekannte Anzahl von Hühnern und entwenden diese. Die Beamten der Polizeistation in Schwalmstadt haben ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruch, Sachbeschädigung und Tötung eines Wirbeltieres aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell