Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Versuchter Einbruch in Geschäftsräume

Homberg (ots)

Spangenberg Versuchter Einbruch in Geschäftsräume Tatzeit: 20.03.2020, 18:30 Uhr bis 21.03.2020, 07:00 Uhr In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen versuchten unbekannte Täter in die Räume eines Pflegedienstes in der "Neustadt" einzubrechen. Sie verursachten 500,- Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich zum Seiteneingang des Pflegedienstes und versuchten dort die Eingangstür aufzubrechen. Die Tür hielt stand und hinderte die Täter am Eindringen ins Gebäude. Sie wurde allerdings massiv beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

