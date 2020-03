Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Diebstahl einer Geldbörse aus Jackentasche

Homberg (ots)

Melsungen Diebstahl einer Geldbörse Tatzeit: 20.03.2020, 15:30 Uhr Eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten stahl ein unbekannter Täter einer 57-jährigen Melsungerin am Freitagnachmittag aus deren Jackentasche. Die Melsungerin befand sich in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße, sie hatte ihre Geldbörse in einer Jackentasche. Im Bereich eines Warenregals rückte ein junger Mann sehr nah an sie ran. Als sie wenig später an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Die Geldbörse wurde anschließend auf dem Parkplatz des Marktes, unter einem Pkw, aufgefunden. Das zuvor enthaltene Bargeld fehlte. Die Melsungerin geht davon aus, dass der unbekannte junge Mann ihr die Geldbörse gestohlen hat. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Er ist ca. 20 - 25 Jahre alt, schlank, hat schwarze Haare und einen schmalen Bart, er machte einen gepflegten Eindruck. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose und einen schwarzen Wollmantel. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

