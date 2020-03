Polizei Homberg

POL-HR: Knüllwald-Nenterode: Unbekannte Täter zerstechen Schlepperreifen - 4.000,- Euro Sachschaden

Homberg (ots)

Knüllwald-Nenteroder Sachbeschädigung an Zugmaschine Tatzeit: 20.03.2020, 17:00 Uhr bis 21.03.2020, 09:00 Uhr 4.000,- Euro Schaden verursachten unbekannte Täter indem sie bei zwei landwirtschaftlichen Zugmaschinen insgesamt sechs Reifen zerstachen. Die Täter begaben sich zu den beiden Zugmaschinen, welche in einem Unterstande neben einer Scheune "Am Salzbach" standen und stachen in die Reifen ein. Bei den Zugmaschinen handelt es sich um einen grünen Fendt und einen roten Massey-Ferguson. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

