Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbrüche in Wohnhaus und Geschäftsgebäude

Haren (ots)

In der Nacht zu Dienstag ist es zu zwei Einbrüchen im Stadtgebiet gekommen. Unbekannte Täter drangen in ein Einfamilienhaus an der Landegger Straße und ein Firmengebäude an der Marienstraße ein. In dem Wohnhaus wurde diverses Inventar beschädigt. Diebesgut erlangten die Täter offenbar nicht. In den Geschäftsräumen eines Kiosks mit angegliederter Bäckerei und Postfiliale, entwendeten die Unbekannten einen Stahltresor samt Inhalt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

