Polizei Wuppertal

POL-W: SG Toter nach Brand in Wohnung

Wuppertal (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gestern (24.03.2019), gegen 19:15 Uhr, in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Brückenstraße in Solingen zu einem Brand. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und konnten nur noch den Tod des 64-jährigen Wohnungsmieters feststellen. Die Polizei beschlagnahmte die Brandwohnung und nahm die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe auf. Eine Obduktion des Leichnams zur Klärung der Todesumstände des 64-Jährigen ist beabsichtigt. (hm)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell