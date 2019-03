Polizei Wuppertal

POL-W: W- Mann durch Messerstiche verletzt

Wuppertal (ots)

Auf der Bachstraße in Wuppertal kam es am Sonntag (24.03.2019), gegen 20:25 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 36-Jähriger durch Messerstiche schwer, aber nach bisherigem Erkenntnisstand nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Um den genauen Tatablauf ermitteln zu können und um eine Täterbeschreibung zu erlangen, bittet die Polizei auf diesem Weg um Zeugenaussagen. Hinweise können unter der Telefonnummer 0202/284-0 an die Kriminalpolizei weitergegeben werden. (weit)

