POL-W: W/RS/SG-Einbrüche am Wochenende

Am vergangenen Wochenende musste die Polizei im Bergischen Städtedreieck zehn Einbrüche aufnehmen.

Wuppertal: Einen Laptop erbeuteten Diebe aus einer Wohnung an der Wartburgstraße. Unbekannte stahlen aus einem Blumengeschäft an der Meckelstraße Bargeld aus einer Spardose. Am Johannes-Rau-Platz schlugen Einbrecher die Schaufensterscheibe eines Bekleidungsgeschäftes ein und entwendeten von der dahinter befindlichen Ausstellungsfläche Kleidungsstücke. Aus Büroräumen an der Bundesallee entwendeten unbekannte Täter Bargeld aus einer Geldkassette. Einbrecher gelangten in leer stehende Büroräume an der Straße Alte Freiheit und suchten ohne Erfolg nach Wertgegenständen. Am Einern stiegen Diebe in der Nacht zu Sonntag (24.03.2018), in der Zeit von 01:33 Uhr bis 03:40 Uhr, in ein Tankstellengebäude ein und entwendeten Bargeld aus dem Verkaufsraum.

Remscheid: Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung an der Hülsberger Straße am Freitag (23.03.2019), in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr, und entwendeten Goldschmuck. Unbekannte Diebe hebelten ein Erdgeschossfenster zu einem Einfamilienhaus an der Haddenbrocker Straße auf und entwendeten Bargeld in der Zeit vom 23.03.2019, 14:45 Uhr bis 24.03.2019, 22:30 Uhr.

Solingen: An der Düsseldorfer Straße warfen Einbrecher die Fensterscheibe zu einem Restaurant ein und gelangten in das Gebäude um nach Wertgegenständen zu suchen. Ohne Beute entfernten die Täter sich vom Tatort. An der Kornstraße warf ein unbekannter Mann am 24.03.2019, gegen 00:00 Uhr, eine Fensterscheibe eines Schulgebäudes ein. Ein Zeuge beobachtete die Tat und machte auf sich aufmerksam. Als er den Einbrecher versuchte festzuhalten, drohte dieser mit dem Einsatz von Pfefferspray und riss sich los. Der Dieb entkam in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202-284-0 entgegen. (hm)

