Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Friseursalon.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Friseurgeschäft "Am Schliepsteiner Tor" ein. Nach dem Einschlagen eines Glaselements der Eingangstür stahlen die Täter eine Registrierkasse mit etwas Wechselgeld. Ihre Hinweise zu dem Einbruch nimmt das KK 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

