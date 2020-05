Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Bechterdissen. Bargeld und Schmuck entwendet.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte nutzten am Mittwoch die Unachtsamkeit der Bewohner eines Einfamilienhauses im Marderweg schamlos aus. Während sich diese zwischen zirka 16 Uhr und 17:30 Uhr im Garten befanden, verschafften sich die Täter durch eine geöffnete Terrassentür Zugang zu dem Haus. Dort durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Neben dem Haustürschlüssel nahmen sie auch Schmuck und Bargeld an sich. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. Eine Zeugin sah gegen 16 Uhr zwei Männer, die in Richtung der Heeper Straße gingen. Diese müssen mit dem Tatgeschehen nicht zwingend etwas zu tun haben. Beide haben südländisches Aussehen, sind zwischen 30-45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und haben dunkle Bärte. Neben weiteren Hinweisgebern werden diese beiden Männer gebeten, sich beim KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090, als Zeugen zu melden. Verständlicherweise nutzen viele die warme Witterung, um sich in ihren Gärten aufzuhalten. Bitte gehen Sie dabei kein unnötiges Risiko ein und lassen Sie offene Türen und Fenster nicht unbeobachtet. Schließen Sie immer, auch bei nur kurzer Abwesenheit, ab. Diebe warten nur auf solche Gelegenheiten, um sich in Häuser und Wohnungen zu schleichen und Sie um Ihr Hab und Gut zu bringen. Achten Sie bitte stets auf Ihnen fremde Personen in Ihrem Wohnumfeld und melden Sie Verdächtiges sofort über den polizeilichen Notruf 110.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell