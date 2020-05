Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Zeugen für Unfallflucht gesucht.

Erst spät erhielt die Polizei Lippe Kenntnis von einem Verkehrsunfall, der sich bereits am 23. April (Mittwoch) zugetragen hat. Dabei wurde ein 82-jähriger Radfahrer aus Schieder-Schwalenberg schwer verletzt. Er befindet sich weiterhin im Klinikum. Zwischen 16 Uhr und 16:30 Uhr befuhr der ältere Herr mit seinem Fahrrad den Rad-/Gehweg der Pyrmonter Straße in Richtung Ortsausgang. Auf Höhe der "Hubertus-Apotheke" beabsichtigte ein unbekannter PKW-Fahrer von dem dortigen Parkplatz aus auf die Straße einzubiegen. Dabei fuhr er auf den Rad-/Gehweg. Der Radfahrer erschrak, bremste und kam dabei zu Fall. Zu einer Berührung mit dem grauen Auto ist es vermutlich nicht gekommen. Der Fahrer des Wagens stieg noch aus, wechselte ein paar Worte mit dem 82-Jährigen, stieg dann jedoch in seinen Wagen und fuhr davon. Der 82-Jährige ging zu Fuß nach Hause und begab sich noch am selben Abend ins Klinikum, wo er stationär verbleiben musste. Der Fahrer des grauen PKW ist etwa 30 Jahre alt, 1,80 m groß und normal bis athletisch gebaut. Mit ihm im Fahrzeug saß eine etwa 20 bis 25 Jahre alte Frau. Der Fahrer des Wagens und weitere Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 05231/6090 beim Verkehrskommissariat in Detmold. Auch eine Frau, die dem älteren Herrn nach dem Unfall geholfen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

