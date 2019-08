Polizei Düren

POL-DN: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Jülich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Samstagmittag die 74-jährige Fahrerin eines Pedelec schwer verletzt.

Am Samstagmittag gegen 12.20 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann die Große Rurstraße in Richtung Rur. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße ordnete er sich auf der Linksabbiegerspur ein, um in die Bahnhofstraße abzubiegen. Die Lichtzeichenanlage zeigte für ihn grün, sodass der Fahrer aus Jülich den Abbiegevorgang begann. Zur gleichen Zeit befuhr die 74-jährige Radlerin die Große Rurstraße in Gegenrichtung auf dem Geh- und Radweg. Sie kreuzte bei Grünlicht die Bahnhofstraße. Bei seinem Abbiegevorgang missachtete der Autofahrer den Vorrang der Frau aus Jülich. Der Pkw erfasste die 74-jährige Radfahrerin, diese kam zu Fall. Ein RTW brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell