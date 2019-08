Polizei Düren

POL-DN: Mit geparktem Auto zusammengestoßen

Linnich (ots)

Körperlich unversehrt überstand am Sonntag ein Autofahrer den Zusammenstoß mit einem geparkten Wagen. Seine Fahrerlaubnis ist er allerdings fürs erste los - nüchtern war er nicht.

Gegen 20:35 Uhr hörten Anwohner der Hauptstraße in Körrenzig einen lauten Knall. Beim Blick auf die Straße stellten sie ein Auto fest, das quer auf der Fahrbahn stand. Offensichtlich war es mit einem geparkten Fahrzeug zusammengestoßen. Nach Angaben des Fahrers gegenüber den Beamten hatte dieser sich beim Einfahren in die dortige Engstelle in der Geschwindigkeit verschätzt. Zudem sei ihm dort ein Fahrzeug entgegengekommen. Die Beamten stellten im Zuge der Unfallaufnahme jedoch fest, dass der Fahrer, ein 30-Jähriger aus der Städteregion Aachen, unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge. Dem Mann wurde bis auf weiteres das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 18000 Euro.

