Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Hallenbad - #polsiwi

SiegenSiegen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (21.11.2020), 14 Uhr und Sonntagmorgen (22.11.2020), 9:45 Uhr sind unbekannte Tatverdächtige in das Hallenbad am Löhrtor in Siegen eingebrochen.

Nach ersten Ermittlungen haben die Unbekannten eine Tür an der Rückseite aufgehebelt und dadurch das Gebäude betreten. Anschließend durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Augenscheinlich wurden bei dem Einbruch keine Gegenstände entwendet.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können unter der 0271 / 7099-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell