Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Stockelsdorf

10-jähriger Junge verstorben

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck: Am gestrigen Sonntagvormittag (07.06.) ist ein 10-jähriger Junge in seinem Kinderzimmer in einem Einfamilienhaus in Stockelsdorf durch Strangulation zu Tode gekommen. Die Mutter des Jungen, ihr Ehemann und zwei Geschwisterkinder befanden sich zum diesem Zeitpunkt im Haus, jedoch nicht im Zimmer des Jungen. Das Kind verstarb trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen.

Die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizeistelle Bad Schwartau führen sogenannte Todesermittlungen, um die Umstände zu klären, unter denen es zum dem Tod des Kindes gekommen ist. Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt sind nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vorhanden.

Die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion des Leichnams, der in die Lübecker Gerichtsmedizin verbracht worden ist, beantragt.

Die Angehörigen werden durch Seelsorger betreut.

