Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Wegberg-Wildenrath (ots)

Am 12. Mai (Dienstag), gegen 5.45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 221, zwischen den Ortschaften Wildenrath und Arsbeck, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 23-jähriger Mann aus den Niederlanden fuhr mit seinem Sattelzug von Wildenrath aus kommend in Richtung Arsbeck. In einer Linkskurve geriet der Auflieger auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw Jeep eines 49-jährigen Mannes aus Wegberg. Durch den Aufprall kam der Pkw von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und überschlug sich. Beide Insassen, der 49-Jährige sowie sein ebenfalls aus Wegberg stammender, 18-jähriger Beifahrer, wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus, wo sie behandelt wurden. Der Lkw Fahrer verletzte sich bei dem Unfall nicht. Zur Klärung des Geschehens stellten die Polizeibeamten die Zugmaschine sowie den Auflieger sicher. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße 221 in beide Richtungen bis etwa 8 Uhr gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an.

