Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchte Raubstraftat

Bückeburg (ots)

(ma)

Am Samstag gg. 12.00 Uhr ließ ein 20jähriger Pkw-Fahrer aus Stadthagen zwei Anhalter auf der Petzer Straße in Bückeburg in seinen BMW einsteigen. Die beiden Anhalter standen unterhalb der Bundestraßenbrücke und wollten in Richtung Stadtmitte mitgenommen werden. Nach einigen Metern maskierte sich einer der Anhalter im Fahrzeug und forderte den Stadthäger auf, sein Handy herauszugeben.

Dieser steuerte daraufhin den BMW auf das Tankstellengelände an der Petzer Straße, was die Täter dazu veranlasste aus dem Fahrzeug herauszuspringen und wegzurennen.

Zuvor wurde der 20jährige von einem der Täter mit einem bislang unbekannten Gegenstand am Hals leicht verletzt.

In einer ersten Vernehmung konnte das Opfer keine genauen Personenbeschreibungen angeben. Der Stadthäger erklärte, dass es sich bei den Anhaltern wahrscheinlich um "Ausländer" gehandelt haben könnte.

Der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg bittet um Zeugenhinweise, ob die beiden Anhalter am Samstag gegen 12.00 Uhr auf der Petzer Straße von anderen Bürgern oder Verkehrsteilnehmern gesehen wurden oder als Fußgänger zwischen Petzen und Bückeburg unterwegs waren.

Hinweise bitte unter 05722/95930 an die Polizei Bückeburg.

