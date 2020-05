Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fundrad

Haste (ots)

(Gai) Am Freitag, dem 08.05.2020, wurde in der Dorfstraße in Haste nachmittags ein türkis-/schwarzfarbenes Damenrad der Marke Scirocco aufgefunden. Das kuriose daran war, dass das Fahrrad verschlossen in der Garage einer Anwohnerin aufgefunden wurde. Diese konnte sich den Fund selbst nicht erklären. Wer das Fahrrad verloren hat, bzw. dieses irrtümlich in der fremden Garage abgestellt hat, möge sich bitte mit der Polizei Bad Nenndorf oder dem Fundbüro der SG Nenndorf in Verbindung setzen.

