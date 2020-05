Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruchdiebstahl in ein Schreibwarengeschäft in Bad Nenndorf

Bad Nenndorf (ots)

(Gai) Am Freitag, dem 08.05.2020, kam es in der Hauptstraße gegen 22:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Schreibwarengeschäft in der Fußgängerzone in Bad Nenndorf. U.T. warfen die Scheibe der Eingangstür mit einem Stein ein und entwendeten aus dem Innenraum Tabakwaren im Wert von ca. 300 Euro. Ein Täter wurde dabei noch kurzfristig von den relativ schnell am Tatort eingetroffenen Polizeibeamten im Stadtgebiet Bad Nenndorf verfolgt. Im Bereich der Wiesenstraße verlor sich allerdings die Spur. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Bad Nenndorf unter der Tel.Nr.: 05723/9461-0 in Verbindung setzen.

