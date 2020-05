Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schubkarren entwendet

Meisenheim (ots)

Einen Schubkarren hat ein Langfinger aus einem Gartenhäuschen in der Kleingartenanlage am Jeckenbach mitgehen lassen. Die Tür hatte er zwischen Donnerstag und dem Feiertag in der letzten Woche gewaltsam geöffnet. Ob noch mehr fehlt, konnte bisher nicht geklärt werden. Die Frage, ob der Einbrecher das Transportmittel für Diebesgut oder sonstige Dinge einsetzt, würden die Ermittler gerne klären. Auch wenn es ein übler Hexenstreich gewesen sein sollte, müsste sich der Schubkarren finden lassen. Hinweise werden von der Polizei unter Telefon-Nummer 06382 9110 erbeten. |pilek-AH

