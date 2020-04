Polizei Münster

POL-MS: Zeuge beobachtet Dieb an Baustelle - Polizisten stellen 56-Jährigen

Münster (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Sonntagmorgen (19.4., 6:20 Uhr) an einer Baustelle am Straßburger Weg einen Dieb. Der Verdächtige stand an einem Kran des Rohbaus eines Mehrfamilienhauses und hob Gegenstände auf. Als der Täter den 65-jährigen Zeugen sah, ging er mit seiner Beute vom Gelände und fuhr mit einem Fahrrad Richtung Metzer Straße davon. Der Münsteraner wählte direkt die "110".

Die alarmierten Polizisten entdeckten den 56-jährigen Deutschen noch in der Nähe. Dieser erblickte die Beamten und flüchtete mit seiner Leeze vor ihnen. Die Polizisten stellten ihn in einer Sackgasse an der Wörthstraße und fanden in seinem Fahrradkorb mehrere Eimer und einen Schlauch.

Die Beamten stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher. Den 56-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

