POL-PDKL: Geklärte Verkehrsunfall mit Flucht

Oft ist es nur eine kleine Spur, die zur Überführung von Straftätern führt. Auch bei Unfallflüchtigen nutzt die Polizei jeden Hinweis zur Ermittlung der Tat. In der Mittagsstunde war am Montag eine ältere Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug gegen ein in der Hauptstraße geparktes Fahrzeug gefahren. Das von Zeugen abgelesene Kennzeichen vom PKW der geflüchteten Frau führte zu ihrer Adresse. Dort konnten an ihrem Auto Schäden aufgefunden werden, die mit dem Schadensbild an dem angefahrenen BMW übereinstimmen. Im Zweifelsfall hätte auch die abgeriebene blaue Farbe am Fahrzeug des Geschädigten identifiziert werden können. Unfallfluchten sind keine Lappalien! Wenn sie nicht aufgeklärt werden können, "bleiben die Geschädigten auf ihrem Schaden sitzen". |pilek-AH

