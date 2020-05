Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Nenndorf (ots)

(Gai) In der Nacht zum Sonntag kam es in der Straße Hinter den Höfen in Bad Nenndorf zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein 19-jähriger Heranwachsender hatte den rechten Außenspiegel eines geparkten Porsche durch Fußtritte beschädigt. Dabei wurde er vom Geschädigten selbst beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell