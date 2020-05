Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und zwei Pkw mit zwei verletzten Personen

Rinteln (ots)

(bsm) Am Samstag, 09.05.2020, gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 26 jähriger Mindener mit seinem Motorrad Yamaha die L 434 (Bösingfelder Straße) aus Goldbeck kommend in Fahrtrichtung Friedrichswald. In einer Rechtskurve gerät er mit seinem Motorrad in den Gegenverkehr und streift den ihm entgegen kommenden VW Golf eines 52 jährigen Hessisch Oldendorfers. Durch den Zusammenprall stürzt der Motorradfahrer. Sein Motorrad rutscht über die Fahrbahn und kollidiert schließlich mit dem historischen Fiat Spider einer 53 jährigen Fahrzeugführerin aus Barsinghausen. Der Motorradfahrer sowie die Fahrerin des Oldtimers werden bei dem Unfall verletzt. Die Schadenshöhe wird auf 30.000 EUR geschätzt.

