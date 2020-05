Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkoholisierte Radfahrerin

Bückeburg (ots)

(ma)

Wenn das Licht am Fahrrad ausgefallen ist, dann ist es als unvorteilhaft zu bezeichnen, dass man noch mit eingeschalteter Musikbox an Polizeibeamten vorbeifahren möchte, die auf der Straße stehen. Da musste sich eine 19jährige Bückeburgerin nicht wundern, die in Begleitung eines anderen Radfahrers war, gestern um 23.20 Uhr auf der Langen Straße in Bückeburg angehalten zu werden.

Das kaputte Licht am Fahrrad stellte sich anschließend als das kleinere Übel heraus, die Bückeburgerin war mit 1,62 Promille erheblich alkoholisiert und musste zur Polizeiwache, wo eine Blutprobe entnommen wurde.

Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

