Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Abgängige Jugendliche aus Porta Westfalica begehen Straftaten in Bückeburg

Bückeburg (ots)

(ma)

Zwei 15jährige Jugendliche, die gestern aus einer Jugendeinrichtung in Porta Westfalica abgängig waren, haben die Beamten des Einsatz-und Streifendienstes der Polizei Bückeburg in ihrem Nachtdienst mehre Stunden beschäftigt. Die Jugendlichen stehen demnach im Tatverdacht, mit anderen Mittätern am Donnerstag gegen 22.45 Uhr mit einer Eisenstange die Fensterscheibe an einem Friseursalon auf der Obertorstraße in Bückeburg zerstört zu haben. Die mit Schals und Kapuzen vermummten Täter sind nach Ansprechen eines Zeugen in die Wallstraße geflüchtet. Ein Haupttäter konnte von einem Zeugen unvermummt wahrgenommen werden.

Gegen Mitternacht wurden die Beamten zu einer unübersichtlichen Auseinandersetzung an den Kreisel Scheier Straße/Jetenburger Straße gerufen. Hier kam es in Anwesenheit von geschätzten 10 bis 15 Personen zu Körperverletzungen. Bei Eintreffen der Streifenwagen flüchteten mehrere Personen, ein Zeuge konnte in der Schwenstraße festgehalten werden. Am Einsatzort konnte ein verletzter 18jähriger Bückeburger vorgefunden werden, der nach Zeugenaussagen mit hoher Wahrscheinlichkeit von den beiden abgängigen Jugendlichen aus Porta Westfalica mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen und möglicherweise mit einem Messer verletzt wurde. Der am Boden liegende Bückeburger wurde von den Tätern zudem geschlagen und getreten. Ein am Tatort vorgefundenes Messer wurde sichergestellt.

Der Verletzte wurde dem Klinikum Schaumburg zugeführt und konnte dieses mittlerweile wieder verlassen. "Wir haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, um auch neben den agierenden Haupttätern andere mögliche Beschuldigte festzustellen", so der Sprecher der Polizei Bückeburg, Matthias Auer.

Die beiden 15jährigen wurden noch in der Nacht zu Freitag durch die Polizei aus Minden aufgegriffen und der Jugendeinrichtung in Porta zugeführt.

