Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallflucht/Zeugen gesucht

Stadthagen (ots)

Am Freitag, den 01.05.20, gegen 10.45 Uhr, ereignete sich auf der B 65 in Stadthagen, Höhe Bruchhof, in der Auffahrt zur Umgehungsstraße Richtung Vornhagen, ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines VW-Polo, aus Richtung Nienstädt kommend, bog ordnungsgemäß von der B 65 nach links auf die Auffahrt zur Ortsumgehung ab. Dabei wurde sie plötzlich von einem Pkw (schwarze BMW-Limousine mit getönten Scheiben) überholt, der dabei verbotswidrig die Sperrfläche auf der Auffahrt befuhr. Die Fahrerin des VW-Polo erschreckte sich bei dem Überholmanöver des BMW und steuerte ihren Pkw nach rechts. Dabei touchierte sie mit ihrem Pkw die Schutzplanke neben dem rechten Fahrstreifen. Der überholende Pkw BMW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und konnte bisher nicht festgestellt werden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Stadthagen, Tel: 05721-40040, zu melden.

