Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Angriff auf dem Bahnhofsvorplatz

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am 06.05.2020 gegen 18:30 Uhr am Bahnhof Nienburg gekommen. Auf dem Bahnhofsvorplatz waren die drei Personen aufeinandergetroffen, aus dem darauffolgenden Gespräch ist es zu einem Angriff gegenüber einem 32-jährigen Nienburger gekommen. Die beiden Täter, zwei amtsbekannte Nienburger im Alter von 20 und 21 Jahren, griffen den Mann durch Schubsen an. Dadurch sei das Opfer zu Boden gefallen und dann durch Schläge und Tritte traktiert worden. Durch Zeugen konnte der Sachverhalt beobachtet und die Angreifer vertrieben werden. Nach ersten Ermittlungen soll der Körperverletzung ein schlechtes Reden des Opfers über den 20-Jährigen vorausgegangen sein.

