Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hund reißt Rehkitz während der Brut- und Setz- und Aufzuchtzeit

Nienburg (ots)

Am 06.05.2020 gegen 12:30 Uhr kam es in der Feldmark in Linsburg zu einem Verstoß gegen das Niedersächsische Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung. Eine Hundehalterin hatte ihren Hund in der Feldmark unangeleint laufen lassen, obwohl dies nach dem NWaldLG vom 01. April bis 15. Juli aufgrund der allgemeinen Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit verboten war; es besteht Leinenzwang. Leider entdeckte der Barsoi, eine Art Russischer Windhund, ein Rehkitz und riss dieses. Ein dort zufällig aufhältiger Jagdberechtigter und ein weiterer Jäger beobachteten den Vorgang, hielten den grundsätzlich sanftmütigen Hund fest, sprachen die Hundehalterin an und informierten die Polizei. Zur Zeit wird geprüft, ob die Frau nun neben dem Ordnungswidrigkeitenverfahren auch ein Strafverfahren wegen Jagdwilderei erwartet. Das Rehkitz verendete vor Ort. Die Polizei appelliert an alle Hundehalterinnen und Halter: Beachten Sie bitte den gesetzlich vorgeschriebenen Leinenzwang, um zukünftig solche Vorfälle zu vermeiden!

