Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sturz mit Pedelec hat tödliche Folgen

Nienburg (ots)

BAD NENNDORF (jah) - Am Dienstag, 05.05.20, kam es gegen 18.45 Uhr im Ortsteil Horsten zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Stadthäger befuhr mit seinem motorunterstützten Fahrrad die Straße Ostende in Richtung Bad Nenndorf. Der Mann wollte von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln, der unmittelbar danach in einen Radweg mündet. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Pedelec, stürzte und schlug mit dem Kopf gegen eine dortige Steinmauer, die ein angrenzendes Grundstück umfriedet. Obwohl sich Ersthelfer vor Ort sofort um den Stadthäger kümmerten, verstarb dieser noch vor Ort.

