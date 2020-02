Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Mann pöbelt in Sauna - Polizist bei Widerstand verletzt

Duisburg (ots)

Die Polizei ist am Sonntag (23. Februar, 17 Uhr) zu einer Sauna an der Wehofer Straße ausgerückt, weil ein Mann dort andere Gäste beleidigte. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten war der 36-Jährige unkooperativ und aggressiv. Bei der Ingewahrsamnahme wehrte er sich, so dass sich ein Polizist bei der Auseinandersetzung verletzte und medizinisch behandelt werden musste. Er ist bis auf Weiteres dienstunfähig. Da der 36-Jährige ebenfalls über Schmerzen klagte, kam er zur Untersuchung ins Krankenhaus. Sein 48 Jahre alter Freund berichtete den Polizisten, dass er die Verletzungen aus einer vorangegangenen Auseinandersetzung davon getragen hätte. Die Beamten erstatteten eine Anzeige wegen des Widerstands. (jg)

