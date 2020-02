Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Nord: Radfahrerin angefahren

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (22. Februar, 20:10 Uhr) kam es auf dem Sternbuschweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin von einem Pkw erfasst wurde. Die 54-Jährige befuhr den rechten Radweg in Richtung Mülheimer Straße, als ihr in Höhe der Hausnummer 105 ein Renault-Fahrer entgegen kam. Der 33-Jährige war als Auslieferungsfahrer eines Restaurants auf dem Sternbuschweg in Richtung Koloniestraße unterwegs. Unerwartet fuhr er nach links über die Gegenfahrbahn und den linksseitigen Radweg, um anschließend auf dem dahinter befindlichen Gehweg zu parken. Hierbei übersah er die ihm entgegen kommende Radfahrerin, die nicht mehr ausweichen konnte. Sie stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden und verletzte sich am Arm. Eine notärztliche Behandlung vor Ort war nicht erforderlich, sie begab sich selbständig zur Behandlung in ein Krankenhaus.

