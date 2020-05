Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoher Schaden durch Diebstahl von Landmaschinenzubehör

Steimbke (ots)

(dan) Am Maiwochenende, in der Zeit vom 30.04. - 04.05.2020, verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Außengelände eines Landmaschinenhändlers im Gewerbegebiet Altes Ölfeld in Steimbke. Das Betriebsgelände ist umzäunt und das Zufahrtstor ist außerhalb der Öffnungszeiten abgeschlossen. Unbeobachtet wurden auf dem Freigelände sogenannte Oberlenker, elektronische Bedienteile von landwirtschaftlichen Maschinen und u.a. auch ein kompletter Satz Traktorreifen entwendet. Wie die bis zu 800 kg schweren Reifen vom Betriebsgelände geschafft und abtransportiert worden sind, ist bisher unklar. Möglicherweise stand den Tätern Ladekran oder ähnliches Gerät zum Abtransport zur Verfügung. Der Gesamtwert, der durch den Diebstahl entstanden ist, wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Steimbke (05026) 90085-15 zu melden.

