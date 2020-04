Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Einbruch in Lebensmittelmarkt

Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

Am Mittwoch, vermutlich zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr, brachen Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt an der Rheinberger Straße ein.

Eine Angestellte, die gegen 05.30 Uhr am Geschäft eintraf, rief die Polizei, da die Eingangstüren des Haupteingangs erheblich beschädigt waren.

Die Täter waren so in den Laden eingedrungen und hatten dort Zigaretten gestohlen. Wie viel Beute sie machten und wie hoch der Schaden ist, steht zurzeit noch nicht fest.

Vermutlich transportierten sie die Beute mit einem Auto ab. Daher sucht die Kriminalpolizei Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen im Laufe der Nacht gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

