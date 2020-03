Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der Insel Rügen schwer verletzt

Bergen/ Rügen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 29 am Ortseingang Gustow wurde ein Motorradfahrer am 28.03.2020, gegen 15.00 Uhr schwer verletzt. In einer Linkskurve kam der 58-jährige Deutsche aus bisher ungeklärter Ursache mit seiner "Ducati" nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Das stark beschädigte Motorrad musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden beträgt ca. 15.000 EUR.

