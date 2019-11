Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 191113-1-pdnms Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Hohenwestedt (ots)

Hohenwestedt. Am 12.11.19 wurde zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr in zwei Einfamilienhäuser in Hohenwestedt eingebrochen. Die Häuser befinden sich im Martensweg und in der Feldstraße. In der Feldstraße kam die Bewohnerin des Hauses gegen 18:15 Uhr nach Hause. Sie könnte zu diesem Zeitpunkt die Einbrecher vertrieben haben. Außerdem wurde in Bargstedt in der Straße In de Eck in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Hier kann der Tatzeitraum nicht so eng eingegrenzt werden. Die Tat könnte auch bereits am Vortag geschehen sein. Die Kriminalpolizei Rendsburg sucht Zeugen, welche insbesondere am 12.11.19 in Hohenwestedt verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise werden unter 04331-208 450 entgegengenommen.

Finja Böttke

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell