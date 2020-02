POL-RE: Gladbeck:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am Dienstagabend fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Duisburg (mit Beifahrerin, 19 Jahre, aus Gladbeck) auf der Europastraße in Richtung Westen. Ein 21-jähriger Autofahrer mit Anhänger aus Gelsenkirchen fuhr auf der Straßburger Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei verletzten sich der Duisburger Fahrer und seine Beifahrerin leicht. Sie wurden zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand 10.700 Euro Sachschaden. Das Auto des Duisburgers musste abgeschleppt werden.

