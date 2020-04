Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unfallflucht auf einem belebten Parkplatz

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Freitag, in der Zeit von 17.35 Uhr bis 18.05 Uhr, stand eine 61-jährige Autofahrerin mit einem grauen VW auf dem Parkplatz eines Discounters an der Franz-Haniel-Straße. Später stellte die Frau eine Beschädigung an der Beifahrerseite fest.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

