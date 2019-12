Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Autoradio entwendet

Bad Dürkheim (ots)

Bad Dürkheim - Autoradio entwendet Bisher unbekannte Täter schlugen im Zeitraum vom 01.12.19, 15:00 Uhr - 02.12.19, 11:00 Uhr, an einem in der Bruchstraße abgestellten Pkw Ford die Scheibe an der Beifahretüre ein und entwendeten aus dem Fahrzeug ein Autoradio. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine weiteren Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 550,- Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

