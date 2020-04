Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Trickdiebe bestahlen 85-Jährige

Zeugen gesucht

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr gaben sich an der Andreas-Bräm-Straße zwei Unbekannte als Mitarbeiter der Telekom aus und gelangten mit diesem Trick in die Wohnung einer 85-Jährigen.

Unbemerkt stahlen die Männer Schmuck (Goldkette, Goldring und eine goldene Uhr) aus der Wohnung.

Beschreibung der Unbekannten:

Täter 1:

20 - 25 Jahre alt, 185 - 190 cm groß, schlanke Figur, dunkle Haare.

Täter 2:

40 - 45 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, kräftige Figur, dunkle Haare.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

