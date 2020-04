Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Marienbaum - Einbrecher stahlen Bargeld

Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

In der Zeit von Samstag, 17.00 Uhr, bis Montag, 06.20 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in einen Kindergarten an der Milchstraße ein.

Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und stahlen unter anderem Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell