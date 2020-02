PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 27.02.2020

Hofheim (ots)

1. Zeugenaufruf nach Angriff auf Hundebesitzerin, Kriftel, Ziegeleiweg, Montag, 17.02.2020, 15:00 Uhr

(jn)Wie der Polizei vorgestern angezeigt wurde, kam es bereits am Montag, 17.02.2020, zu einem Vorfall in Kriftel, bei dem eine 73-jährige Hundebesitzerin von einem anderen Hundebesitzer angegriffen und beleidigt worden sein soll.

Den Angaben der Geschädigten zufolge, war sie an diesem Montag um ca. 15:00 Uhr mit ihrem Hund im Bereich des Ziegeleiweges unterwegs und hatte ihren Vierbeiner bereits in ihren Pkw gehoben, um nach Hause zu fahren. In diesem Moment fiel ihr ein nicht angeleinter Rottweiler auf, woraufhin sie einem 12-jährigen Jungen, der ebenfalls einen Hund bei sich hatte, zurief, dass er mit dem Rottweiler aufpassen solle. Während dem Einsteigen soll die 73-Jährige dann von einem bislang unbekannten Mann, bei dem es sich offensichtlich um den Halter des Rottweilers handelt, aus ihrem Fahrzeug gezogen und gegen ihren Pkw geschlagen worden sein. Zudem beleidigte und bedrohte der Mann die Seniorin, bevor er seines Weges ging. Leichtverletzt fuhr die 73-Jährige davon. Sie beschrieb den Täter als ca. 20 bis 25 Jahre alten Mann mit mitteleuropäischem Aussehen und dunkelblonden Haaren sowie dunklen Augen. Er sei mit einem Kapuzenpullover bekleidet gewesen, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte.

Die Polizei in Hofheim hat nun die Ermittlungen übernommen und sucht auch nach dem ca. 12-jährigen Jungen, der als Zeuge in Betracht kommt. Dieser soll "Niklas" heißen und einen Hund mit dem Namen "Leo" mit sich geführt haben. Der Junge sowie weitere Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Terrassentür von Einfamilienhaus eingeschlagen - Technik entwendet, Hattersheim am Main, Eddersheim, Ankerstraße, Mittwoch, 26.02.2020, 18:30 Uhr bis 21:40 Uhr

(jn)Bei dem Einbruch in einem Hattersheimer Einfamilienhaus haben die unbekannten Täter gestern Abend einen Laptop sowie eine Smart-Watch mitgehen lassen. Der Tatortaufnahme zufolge muss sich die Tat am Mittwochabend zwischen 18:30 Uhr und 21:40 Uhr ereignet haben. Zudem hatten der oder die Unbekannten das Grundstück in der Ankerstraße im Stadtteil Eddersheim betreten und die Terrassentür des Wohnhauses eingeschlagen, um sich Zutritt zu den Innenräumen zu verschaffen. Hier durchsuchten die Täter mehrere Räume in sämtlichen Stockwerken nach Diebesgut, wobei bisher lediglich feststeht, dass technische Gegenstände im Wert von etwa 1.200 Euro gestohlen wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Nach Diebstahl Haftrichter vorgeführt, Hofheim am Taunus, Ahornstraße, Mittwoch, 26.02.2020, 11:13 Uhr

(jn)Nach einem Zeugenhinweis konnte gestern in Hofheim ein 28-jähriger Mann festgenommen werden, der zuvor versucht hatte, den Geldbeutel einer Frau aus ihrem Fahrzeug zu stehlen. Um kurz nach 11:00 Uhr wurde die Polizei von einem Zeugen alarmiert, der soeben einen Diebstahl auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Ahornstraße beobachtet hatte. Demnach hatte ein Mann das Portemonnaie einer jungen Frau aus dem geöffneten Kofferraum ihres Fahrzeuges genommen und sich bereits von dem Pkw entfernt. Als der Täter von dem Zeugen auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, habe dieser das Portemonnaie zurückgelegt, ein Stück Käse auf den Zeugen geworfen und sei davongegangen. Eine rasch herbeigeeilte Streife konnte den Delinquenten dann in unmittelbarer Nähe identifizieren und kontrollieren. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 28-jährige Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz bereits von der Frankfurter Staatsanwaltschaft zur Festnahme ausgeschrieben war. Er soll im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

4. VW Golf zerkratzt - 3.000 Euro Schaden, Hattersheim am Main, Goethestraße, Mittwoch, 26.02.2020, 07:10 Uhr bis 13:30 Uhr

(jn)Einen rund drei Meter langen Kratzer haben unbekannte Vandalen am Mittwoch an einem in Hattersheim geparkten VW Golf hinterlassen. Das Fahrzeug parkte zwischen 07:10 Uhr und 13:30 Uhr im Bereich Goethestraße / Roggerweg, als sich die Tat ereignet haben muss. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mindestens 3.000 Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

5. Einbrecher erfolglos, Hofheim am Taunus, Am Kreishaus, Feststellung: 26.02.2020

(pa)Am Mittwochnachmittag wurde der Polizei in Hofheim ein Einbruchsversuch gemeldet. Unbekannte hatten - wohl in den zurückliegenden Tagen - versucht, in einen in der Straße "Am Kreishaus" befindlichen Bürocontainer einzudringen. Die Hebelversuche der Täter zeigten jedoch keinen Erfolg, sodass sie unverrichteter Dinge wieder abzogen. Es blieb somit bei einem Sachschaden, der auf etwa 1.500 Euro geschätzt wird. Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

6. Einbrüche in Kleingartenanlage gemeldet, Hattersheim am Main, Glockwiesenweg, festgestellt am 26.02.2020

(jn)Am Mittwoch wurden der Polizeistation in Hofheim drei Einbrüche in die Kleingartenanlage im Glockwiesenweg in Hattersheim angezeigt und daraufhin entsprechende Anzeigen aufgenommen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge müssen sich die Taten seit dem 05.02.2020 bzw. seit dem 19.02.2020 ereignet haben. Augenscheinlich hebelten die Täter drei Gartenhütten auf unterschiedlichen Parzellen auf und durchsuchten die Innenräume. Lediglich in einer Gartenlaube wurden die Gauner fündig und entwendeten ein Kurbelradio im Wert von zehn Euro. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim nimmt Hinweise zu den Fällen unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

7. Mit über zwei Promille Auffahrunfall verursacht - Kinder saßen mit im Auto, Eschborn, Odenwaldstraße, Mittwoch, 26.02.2020, 16:40 Uhr

(jn)In Eschborn ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Auffahrunfall, der durch eine stark alkoholisierte Frau verursacht worden war. Zudem erlangten die Beamten bei der Unfallaufnahme die erschreckende Erkenntnis, dass die Unfallverursacherin nicht nur erheblich alkoholisiert war, sondern auch ihre Kinder im Auto saßen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Frau um 16:40 Uhr die Odenwaldstraße befuhr und einem verkehrsbedingt an der Kreuzung zur Niederurseler Allee haltenden Pkw auffuhr. Hierbei entstand lediglich geringfügiger Sachschaden an dem vorausfahrenden Audi. Während der Unfallaufnahme fiel den Polizisten dann auf, dass die Frau allem Anschein nach unter Alkoholeinfluss stand; ein freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von knapp 2,5 Promille. Deshalb musste sie die Beamten für eine Blutentnahme zur Eschborner Wache begleiten. Derweilen wurden die drei Kinder an einen Familienangehörigen übergeben.

8. Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer, Flörsheim am Main, Weilbach, Hofheimer Straße, 26.02.2020, gg. 23.15 Uhr

(pa)Am Mittwochabend zog eine Streife der Polizeistation Flörsheim einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr. Die Beamten richteten gegen 23.15 Uhr eine Standkontrolle in der Hofheimer Straße in Weilbach ein und unterzogen mehrere Verkehrsteilnehmer sowie deren Fahrzeuge einer Kontrolle. Nachdem beim Großteil der Kontrollierten keine Beanstandungen zu verzeichnen waren, fiel ein 30-jähriger Opel-Fahrer durch Alkoholgeruch auf. Eine mit dem Mann durchgeführte Atemalkoholkontrolle bestätigte den Verdacht. Der Test zeigte ganze 2,2 Promille, was für den 30-Jährigen eine ärztliche Blutentnahme auf der Polizeidienststelle sowie eine entsprechende Strafanzeige zur Folge hatte.

