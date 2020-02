PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 26.02.2020

Hofheim (ots)

1. Auseinandersetzungen am Fastnachtssonntag, Flörsheim am Main, Sonntag, 23.02.2020

(jn)Die Polizei in Flörsheim ermittelt derzeit aufgrund mehrerer Vorfälle, die sich am Sonntag nach Abschluss des Flörsheimer Fastnachtsumzuges ereignet haben. Zunächst hatte ein 18-Jähriger um kurz nach 18:00 Uhr aufgrund seines augenscheinlich alkoholbedingten Fehlverhaltens im Bereich des Pfarramtes St. Gallus einen Platzverweis erhalten. Da er diesem nicht nachkam, sollte er von der Polizei in Gewahrsam genommen werden, wogegen er sich nicht nur durch eine breite Palette von Kraftausdrücken, sondern auch körperlich zur Wehr gesetzt haben soll. Letztendlich verbrachte er mehrere Stunden auf der Polizeistation in Flörsheim, um auszunüchtern. Nun wird wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den in Flörsheim wohnhaften Delinquenten ermittelt.

Nahezu zeitgleich kam es um 18:19 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren bislang unbekannten Personen und drei 32, 40 und 46 Jahre alten Männern aus Friedrichsdorf und Flörsheim. Den Angaben der drei Männer zufolge, hielten sie sich an der Ecke Konrad-Adenauer-Ufer / Pfarrer-Münch-Straße auf, als sie von mehreren südländisch aussehenden Männern im Alter von 17 bis 20 Jahren angegriffen und mit Schlägen sowie Tritten traktiert wurden. Im Anschluss seien die Aggressoren weggerannt. Eine genauere Beschreibung der Unbekannten liegt nicht vor. Sowohl der 40- als auch der 46-Jährige erlitten Verletzungen, die durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden mussten. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge erhielt ein Polizeibeamter während der polizeilichen Maßnahmen von dem 40-Jährigen einen Schlag ins Gesicht, woraufhin auch der Beamte medizinisch untersucht wurde. Er konnte seinen Dienst am nächsten Tag nicht mehr antreten. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

2. Einbrecher nutzen gekipptes Fenster, Hochheim am Main, Altkönigstraße, Dienstag, 25.02.2020, 06:40 Uhr bis 14:45 Uhr

(jn)Am Dienstag haben Einbrecher in Hochheim ein gekipptes Fenster genutzt, um in eine Erdgeschosswohnung einzubrechen. Den Angaben der Geschädigten folgend, muss sich die Tat zwischen 06:40 Uhr und 14:45 Uhr ereignet haben. Demnach betraten die bislang unbekannten Täter das Grundstück des Mehrfamilienhauses in der Altkönigstraße und öffneten das Fenster, um die Wohnräume zu betreten. Diese durchsuchten die Unbekannten nach Wertgegenständen und flüchteten mit bisher unbekannter Beute. Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Werkzeuge aus Pkw gestohlen, Flörsheim am Main, Grabenstraße, Nacht zum Dienstag, 25.02.2020

(jn)In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter in Flörsheim Werkzeug im Wert von ca. 500 Euro aus einem Pkw gestohlen. Derzeit steht noch nicht fest, wie die Diebe das in der Grabenstraße geparkte Fahrzeug geöffnet haben. Im Fahrzeuginneren nahmen die Unbekannten dann einen Bohrschrauber, verschiedene Sägen und einen Schwingschleifer an sich und flüchteten unerkannt. Hinweise zu der Tat nimmt die Kripo in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Nach Alkoholkonsum Verkehrskontrolle ignoriert, Kriftel, Nacht zum Mittwoch, 26.02.2020

(jn)In der vergangenen Nacht wurden in Kriftel zahlreiche Fahrzeuge kontrolliert und dabei zwei Autofahrer festgestellt, die betrunken am Straßenverkehr teilgenommen hatten. Ein junger Mann ignorierte zunächst die Zeichen und Weisungen der Polizei, konnte aber kurze Zeit später angehalten werden.

Gegen 01:30 Uhr hielten Polizisten in der Kappellenstraße einen 33-jährigen Autofahrer aus Frankfurt an, der nachweislich eines vorläufigen Alkoholtestes unter Alkoholeinfluss stand. Der Test ergab einen Wert von 1,3 Promille. Nicht ganz ungefährlich für die eingesetzten Beamte gestaltete sich die Kontrolle eines 19-jährigen Fahranfängers aus Kelkheim. Der junge Mann sollte um 02:00 Uhr in der Kapellenstraße angehalten werden, reagierte jedoch nicht auf die von einer Beamtin vorgehaltene Anhaltekelle. Um sich der Maßnahme zu entziehen, schlängelte er sich durch zwei versetzt geparkte Streifenwagen hindurch und bog mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts in Richtung Hofheim auf die Vincenzstraße ab. Erst auf Höhe der abgehenden Landesstraße 3018 konnte der Mann, der am Steuer eines Mini unterwegs war, von nacheilenden Beamten angehalten werden. Im Verlauf der Kontrolle ergab sich dann, dass auch er erheblich alkoholisiert war. Aufgrund des gemessenen Wertes von über 1,5 Promille, wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Sowohl gegen den 33- als auch gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

5. 11-Jährige von Auto erfasst, Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Dienstag, 25.02.2020, 18:09 Uhr

(jn)Am Dienstagabend ist in der Hofheimer Innenstadt ein 11-jähriges Mädchen von einem Pkw erfasst und bei dem Zusammenstoß verletzt worden. Den Angaben von Zeugen zufolge befuhr ein 41-jähriger Hofheimer um 18:09 Uhr die "Alte Bleich" am Steuer eines Mercedes in Fahrtrichtung Hauptstraße. Zeitgleich beabsichtigte die 11-Jährige, die Fahrbahn zu queren, wobei der 41-Jährige das Kind zu spät erblickte und in der Folge eine Kollision nicht mehr vermeiden konnte. Das Mädchen wurde ersten Erkenntnissen zufolge glücklicherweise nur leicht verletzt und nach einer Behandlung an der Unfallstelle in einem Krankenhaus untersucht.

